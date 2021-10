Brand in Aalsmeer: 'Voorpui staat nog, maar daar is alles mee gezegd'

De brand die gisteravond in een pand in het centrum van Aalsmeer woedde, is inmiddels onder controle, maar heeft wel veel schade veroorzaakt. NH Nieuws-verslaggever Samanta de Groot is in de Zijdstraat en sprak met een van de bewoners: "De gevel staat, maar daarachter is alles weg."

De brand in de Zijdstraat brak gisteravond rond 22.30 uur uit. Hulpdiensten rukten massaal uit. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer schaalde al snel op om meerdere wagens de brand te blussen. Iets na middernacht meldde de brandweer dat de brand onder controle was, maar aanzienlijke schade had aangericht.

Verslaggever De Groot meldt dat de straat nog voor een gedeelte is afgezet. Vanmorgen is goed te zien wat de brand heeft aangericht. Een bewoner vertelt aan De Groot dat hij getuige was van de brand gisteravond. "Ik kon het vanuit mijn dakraam bekijken. Heftig. Nu ik weer kijk, valt het mee. De gevel staat, maar ik had gedacht dat alles volledig plat zou zijn."

Oorzaak

Een oorzaak is tot nu toe nog niet bekend. Omwonenden vertellen vanmorgen aan de verslaggever dat er gisteravond vuurwerk werd afgestoken. 'Dat zou er wellicht mee te maken kunnen hebben.' Maar of dat ook werkelijk met de brand verband houdt, is niet duidelijk. Ook waren er werkzaamheden aan het gebouw. De brandweer gaf aan dat er 'bouwhekken voor het gebouw stonden'.

De brandweer is inmiddels weg. In een bericht laat de brandweer weten dat zij het pand nog niet kan betreden. Ook zijn er tien omwonenden geëvacueerd. Het is nog onduidelijk of zij alweer terug kunnen. Er zijn 'voor zover bekend' geen slachtoffers.

Winkels

Aan de Zijdstraat zijn meerdere winkelpanden gevestigd met daarboven woningen. Veel Aalsmeerders kwamen naar de straat om het bluswerk te volgen.