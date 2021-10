Grote brand in Zijdstraat Aalsmeer, schade 'aanzienlijk'

In Aalsmeer is dinsdagavond een grote brand uitgebroken aan de Zijdstraat. Volgens de brandweer woedde het vuur bij een pand van een winkel in aan- of verbouw, waarboven woningen zijn gevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Grote brand aan Zijdstraat in Aalsmeer VLN Nieuws

De brand werd rond 22.30 uur gemeld. Omdat de vlammen al snel uit het pand sloegen, schaalde de brandweer snel op om met meerdere wagens de brand te kunnen blussen. "We zijn daarom met veel collega’s ter plaatse om brand van alle zijden te bestrijden", aldus een woordvoerder.

Even na middernacht was het vuur onder controle. De brandweer kan het pand nog niet betreden, maar volgens een woordvoerder zijn er op dit moment geen slachtoffers bekend. Verder is de schade 'aanzienlijk'.

Winkels

Aan de Zijdstraat zijn meerdere winkelpanden gevestigd met daarboven woningen. De brandweer probeerde met het blussen vooral te voorkomen dat het vuur oversloeg naar deze naastgelegen panden.

Bij het winkelpand waar het vuur woedt, werd gebouwd, zegt de brandweer. "Er stonden bouwhekken voor."

Toeschouwers

Volgens getuigen zijn meerdere woningen ontruimd. Hoeveel mensen zijn geëvacueerd, is niet duidelijk. "Enkele mensen zijn gevraagd om de omgeving te verlaten", zegt de brandweer. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Op foto's is te zien dat een groep mensen zich buiten bij de plek van de brand had verzameld. Volgens de brandweer ging het om toeschouwers die een kijkje zijn gaan nemen bij de brand.