Zanger van The Shavers na inzamelingsactie éindelijk weer thuis: "Hij is dolgelukkig"

Na het artikel dat NH Nieuws een ruime week geleden over de situatie van Hans schreef, is het allemaal ‘in een sneltreinvaart gegaan’. In een week tijd is er 23.000 euro opgehaald. "Dinsdag dachten we: ‘Het is een grote sprong, maar we gaan het gewoon doen.’ Twee dagen later was Hans thuis", vertelt zoon Martijn Boomsma.

Hij laat een foto zien, waarop zijn stiefmoeder Annemiek en vader Hans te zien zijn. Hans ligt met een brede glimlach op bed. "Hij is er stil van", weet Martijn, "en vooral dol- en dolgelukkig. De eerste paar dagen waren euforisch, nu is hij weer meer de patiënt."

Eén groot avontuur

Annemiek kan het eigenlijk nog niet helemaal beseffen dat het gelukt is. "We zijn gewoon héél erg blij dat hij thuis is." Alleen is nu het grote werk eigenlijk pas begonnen. "Het is heel hectisch allemaal; het is allemaal zoeken en wennen aan het dagritme. Het is geweldig dat het is gelukt en verder is het een groot avontuur nu."

Hans lag de afgelopen weken in een revalidatiecentrum, maar was uitgerevalideerd. Het liefste wilde hij naar huis gaan, maar nergens was er thuiszorg te vinden. Nergens was capaciteit en de wachtlijsten duurden maanden. Daarom gaat zijn familie het zelf regelen: zelf de mensen verzamelen die voor Hans willen en kunnen zorgen.