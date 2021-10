Raadsfracties stellen vragen over schimmeloverlast in Kersenboogerd

Fractie Tonnaer en CDA Hoorn hebben vragen gesteld aan het college, over schimmelvormingen in woningen van Intermaris in de Kersenboogerd. Inwoonster Ellen van der Knaap agendeerde de problemen vorige week met een bericht op Facebook, waarna NH Nieuws/WEEFF over de vochtproblemen, schimmel en slijtage berichtte.

Ellen van der Knaap verzamelt klachten over schimmelvorming in de buurt. - NH Nieuws / Chantal Bos

Stichting Netwerk hield al in 2019 een enquête onder bewoners van sociale huurwoningen in de Rondeelstraat. Verschillende bewoners ervoeren gezondheidsklachten als gevolg van de schimmelvorming. Van der Knaap ontving na haar oproep op Facebook, tientallen soortgelijke verhalen. Ventileren Intermaris erkent regelmatig klachten te krijgen over vocht- en schimmelvorming, uit verschillende complexen. "Dus is het niet zo dat we op één complex zoveel dezelfde meldingen krijgen van hetzelfde probleem, dat we dat planmatig kunnen aanpakken." Intermaris geeft bewoners volgens een woordvoerder wel voorlichting over schoonmaken en ventileren. Fractie Tonnaer en CDA schrijven aan het college: "Dat biedt geen soelaas, wel een hoge energierekening." Gemeente moet toezien De gemeente Hoorn laat weten dat de zorgen bekend zijn en dat er vaker gesproken wordt met Intermaris. De woordvoerder wilde niet ingaan op de vraag of de schimmelproblemen in die gesprekken worden meegenomen. Fractievoorzitter Roger Tonnaer vindt dat er een rol bij de gemeente zit om Intermaris te controleren op het onderhoud van woningen. "De gemeente maakt prestatieafspraken met woningcorporaties. Dat gaat over het bouwen van sociale woningen, maar ook over het onderhoud. Wij vinden dat de gemeente daarop moet toezien", laat hij weten aan NH Nieuws/WEEFF.