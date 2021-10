Weggelopen Syrische tiener uit Callantsoog gevonden: "Hij zat bij bekenden"

De jongen van dertien die sinds gistermiddag was vermist, is in goede gezondheid gevonden. Dit laat de politie weten aan NH Nieuws. In Callantsoog, waar de Syrische tiener sinds twee weken woonde bij een pleeggezin, is 24 uur lang naar hem gezocht.

De jongen was 'op eigen initiatief' weggelopen van huis, aldus de politie. In de loop van vandaag kregen mensen contact met de jongen. Hij bleek bij bekenden te zitten. Het is niet duidelijk of dit bijvoorbeeld vrienden van hem waren.

De sinds gisteren 14.00 uur vermiste 13-jarige is veilig en weer thuis. Met een helikopter is gisteren onder meer gezocht op het strand van Callantsoog, een badplaats onder Julianadorp. Rond 23.00 uur is de reddingsbrigade gestopt met zoeken, laat een woordvoerder weten.