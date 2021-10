Zoekactie naar vermiste 13-jarige, jongen nog niet gevonden

De hulpdiensten zijn vanavond in Callantsoog vanaf 18.00 uur op zoek geweest naar een jongen van 13 jaar die vermist is geraakt. De politie en brandweer hebben onder meer gezocht in de duinen, ook de hulp van een helikopter werd daarbij ingeschakeld.

De politie meldde een paar uur later, even na 21.00 uur, dat de jongen nog niet is gevonden.

Volgens een bericht dat de politie via Burgernet heeft verspreid, gaat het om een jongen met een licht getint uiterlijk en kort zwart haar. Hij zou voor het laatst gezien zijn in de Van Brederodestraat in een zwarte jas met een bruine capuchon, een blauwe broek en witte schoenen aan.