Anonieme tip leidt naar 'levensgevaarlijke' voorraad vuurwerk op Volendamse slaapkamer

Een tip bij Meld Misdaad Anoniem heeft geleid tot de vondst van een 'levensgevaarlijke hoeveelheid zwaar en illegaal vuurwerk' in Volendam. De verboden knallers werden aangetroffen in een slaapkamer van een woning aan het Middengebied.

Op basis van de tip besloot de politie de woning te doorzoeken. Op de slaapkamer van de zoon des huizes werden vervolgens nitraten, cobra's, shells, strijkers en rookgranaten aangetroffen.

Nadat de collectie in beslag was genomen, heeft een gespecialiseerd bedrijf de explosieven afgevoerd. De Volendammer werd uitgenodigd op het bureau, waar hij vanochtend is verhoord.

Straf

Het OM beraadt zich op een passende straf. Ook de burgemeester is op de hoogte gebracht van de vondst, al is nog niet bekend of en welke consequenties dat zal hebben voor het betreffende gezin.

Met nog ruim twee maanden te gaan tot de jaarwisseling, zijn de eerste vuurwerkgerelateerde incidenten een feit. Zo werd de brand in het dak van winkelcentrum Havenhof van vorige week, veroorzaakt door een mortier die op het naastgelegen Europaplein werd afgestoken, (zie video hieronder).

Verhaal gaat verder onder video.