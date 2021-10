Geen vuurwerkverbod na illegale mortierexplosie in het centrum van Volendam

Onverantwoord en heel gevaarlijk, zo wordt de explosie van dinsdagavond door bijna iedereen genoemd in Volendam. Op het Europaplein werd een illegale mortier tot ontploffing gebracht. Hierdoor vatte het dak van het winkelcentrum in centrum vlam. Ondanks de levensgevaarlijke knal wil bijna niemand in het dorp een algeheel vuurwerkverbod.

Vuurwerkverkoper Margriet Jonk kijkt met ongeloof naar de beelden die op via sociale media door het dorp gaan. Het gaat hier volgens haar om een mortier of een shell die gemakkelijk verkrijgbaar zijn in Polen maar zeer illegaal in Nederland. "Dit vuurwerk hoort in de lucht geschoten te worden door professionals. Daar heb je in Nederland een diploma voor nodig," Dat het op de grond tot ontploffing wordt gebracht is extra gevaarlijk omdat het alles wat het aanraakt in de fik zet. "Door dit soort excessen loopt de vuurwerktraditie in gevaar", meent ze.

Jongeren

Al weken wordt er geknald in Volendam en bewoners hebben er steeds meer last van. De gemeente laat in een reactie weten te onderzoeken hoe ze het illegale vuurwerk gebruik onder jongeren in Volendam tegen kunnen gaan, maar lijkt niets te zien in een algeheel vuurwerkverbod zoals in Haarlem al het geval is.

In een reactie laat burgemeester Lieke Sievers het volgende weten: "Van belang is onderscheid te maken tussen legaal en illegaal vuurwerk. Gemeente wenst iedereen een goede jaarwisseling en een verstandig gebruik van legaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is een andere kwestie, dat is een strafbaar feit en een zaak voor justitie."