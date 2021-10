Langzaamrijders leveren Langedijker spaarpaal al 1.300 euro op

De spaarpaal staat nu twee weken langs de Bovenweg in Sint Pancras en de teller staat inmiddels al boven de 1.300 euro. Met nog twee weken te gaan is er dus al een aardig bedrag gespaard voor een waterpomp op het schoolplein van basisschool Het Baken.

De spaarpaal van Safety-safe is een snelheidsmeter met een digitale spaarpot waar telkens wat in gestort wordt wanneer een weggebruiker met hooguit 30 km/uur passeert, meldt mediapartner Langedijk Centraal.

De paal wordt gesponsord door de provincie en was al succesvol in meerdere gemeenten. Zo werd in Sint Maarten gedurende vier weken 2.200 euro gespaard voor buitensporttoestellen, en nam het percentage bestuurders dat te hard reed met 25 procent af.