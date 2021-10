Weesp zet definitief streep door Sinterklaasintocht

"We hebben met pijn in het hart moeten besluiten dat de intocht in Weesp ook dit jaar niet door kan gaan", aldus voorzitter van het comité Walter Aleman. Net als vorig jaar betekent deze beslissing dat de Sint dit jaar niet speciaal in de 'Kom van Weesp' aankomt.

“De nu geldende coronamaatregelen maken het onmogelijk om de intocht te organiseren zoals we dat in Weesp gewend zijn. Daarnaast is er nog grote onzekerheid over welke maatregelen half november gelden, wanneer de intocht gepland staat."

Alternatief

Of er net als in Hilversum in Weesp een alternatief voor de intocht komt is nog niet bekend. In Hilversum bezoekt de Sint dit jaar alle wijken los van elkaar, om zo eventuele coronamaatregelen niet te overtreden.