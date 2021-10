Geen centrale intocht, maar de Sint gaat alle Hilversumse wijken langs

Er is gekozen om geen centrale intocht te houden om te voorkomen dat er coronarichtlijnen overtreden worden. In de drie weken tot 5 december organiseren de buurten hun eigen Sinterklaasfeest en gaat de Sint die vanuit zijn slaapplaats in Museum Hilversum allemaal langs.

Dit moet zorgen voor een boost van de lokale economie en in de samenwerking tussen de plaatselijke partners, zegt de gemeente. Maar vooral moet het ervoor zorgen dat meer kinderen de goedheiligman kunnen zien. Voor diegene die een mooie tekening voor de Sint hebben gemaakt: zijn brievenbussen staan bij zijn slaapkamer en zijn wasserij aan de Hilvertsweg.

Meer activiteiten

Naast de wijkbezoeken worden er andere activiteiten georganiseerd. Zo is er een 'drive-thru' op Landgoed Zonnestraal. Bezoekers kunnen op de fiets of in de auto worden getrakteerd op een show van dans- en cadeautjespieten om daarna de Sint te ontmoeten.

Verder komt er een Sint-speurtocht, een Sinterklaasweekend in de bioscoop en een concert van een Beiaardpiet. De Sint krijgt dit jaar steun van zijn roetveegpieten. Eind oktober wordt het hele programma bekendgemaakt op livehilversum.nl.