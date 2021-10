Eredivisieclub start G-voetbalteam voor meisjes: "Scoren tegen Ajax lijkt me cool!"

Meisjes met een beperking, die dromen van een carrière als profvoetballer, kunnen binnenkort terecht bij VV Alkmaar. De club is de eerste in de Vrouwen Eredivisie die G-voetbal voor dames introduceert. Tijdens de selectiedag konden de voetbalsters laten zien wat ze in hun mars hebben.

Het G-team van VV Alkmaar is een selectieteam voor vrouwen. Dit houdt in dat de spelers, als ze al voor een ander G-team uitkomen, dit team naast hun andere sportteam aan hun programma toevoegen. Het team komt minimaal eens per maand bij elkaar om te trainen onder begeleiding van de voetbalsters van VV Alkmaar.

Om de druk een beetje van de ketel te halen, mochten de voetbalsters ook een vriendin of vriend meenemen. Want het gaat er volgens trainer Madeleine Stoop niet om wie het beste kan voetballen. "We kijken vooral of ze goed in het team passen en een beetje gemotiveerd zijn."

'Gezonde zenuwen', zo omschrijft José Molenaar uit Heerhugowaard haar gemoedstoestand tijdens de selectiedag bij VV Alkmaar. "Het gaat vooral om het plezier, het is vooral een leuke dag." Het lijkt Molenaar ontzettend leuk om bij het dameselftal te gaan voetballen. "Je mag dan in het voorprogramma van VV Alkmaar spelen. En dan in zo'n mooi trainingspakkie lopen. Dat is een hele eer."

Het doel is volgens trainer Madeleine Stoop om de speelsters echt onderdeel te laten zijn van VV Alkmaar. "We willen ze laten voelen hoe het is om profvoetballer te zijn. Zo tekenen ze een contract, spelen ze in het voorprogramma van VV Alkmaar en worden hun namen opgenoemd door de stadionspeaker als ze het veld betreden."

Ajax

Een ander voordeel is volgens Sandra Middelbeek uit Heerhugowaard dat het team alleen uit dames bestaat. "Ik speel nu in een team met heel veel jongens. We moeten altijd een kleedkamer regelen en dat is veel gedoe. Het lijkt me erg gezellig om met alleen maar dames te voetballen. En scoren tegen Ajax natuurlijk. Dat lijkt me erg cool."

Voorlopig is VV Alkmaar het enige eredivisieteam met een vrouwen G-team. En dat moet als het aan Madeleine Stoop ligt zo snel mogelijk veranderen. "We hopen dat er meer clubs gaan volgen. Tot die tijd spelen we tegen teams uit de regio. Op die manier hebben die ook een hele leuke ervaring."