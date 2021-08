G-voetballers genieten van proftraining FC Volendam: "Heb dit nog nooit meegemaakt!"

De G-voetballers van SV Koedijk beleefden woensdag een onvergetelijke avond. Spelers en de techniektrainer van FC Volendam kwamen langs om een proftraining te geven. En dat was een unieke ervaring. "Ik ben eigenlijk voor AZ, maar we leren ook wel veel van deze profs", aldus een van de G-voetballers.

Kijk in onderstaande video hoe dat ging ( tekst loopt door):

Door de coronacrisis kon de G-voetbaldag niet doorgaan en daarom werd er een alternatief bedacht. Als de spelers niet naar Barendrecht kunnen komen dan gaan de coaches wel naar de spelers. "Een waanzinnig mooie oplossing, want de mannen hebben anderhalf jaar niet gevoetbald", vertelt coach Martin Fellensiek. "Ze keken er erg naar uit. En de spelers van Volendam namen ook echt de tijd voor de G-voetballers. Dat is prachtig om te zien."

Normaal gesproken gaan de voetballers naar de landelijke G-voetbaldag bij BVV Barendrecht. Aan het bijzondere evenement nemen maar liefst vierhonderd G-voetballers deel die allemaal in de échte tenues van clubs uit het betaald voetbal spelen. Zij worden bovendien gecoacht door alle bekende trainers van de profclubs.

"Ik hoorde dat de jongens en meiden van de G-team hier al weken naar toeleven", vertelt Panka, die zichzelf vrijwillig opgaf voor deze avond. "Het is leuk om te zien dat ze zoveel plezier hebben en als je ze ook nog wat kunt leren is dat erg mooi."

Afwas

Want de jongens en meiden moesten wel degelijk flink aan de bak. Als warming-up moet er een rondje om het veld worden gelopen. "Dat doe ik normaal gesproken nooit", erkent een van de speelsters. "Maar ik denk dat ik gewoon lui ben." Een andere voetballer komt te laat op de training. Hij krijgt een cynisch applaus van de groep. "Ik moest nog even de afwas doen", lacht hij. "Sorry!"

Na afloop schuiven de voetballers van Volendam en Koedijk aan voor een gezamenlijk diner. Nou ja, patat en een kroketje. Ook zijn er cadeaus. Alle spelers krijgen een mooie tas en een handdoek van FC Volendam. "Het leek wel Sinterklaas", vertelt coach Fellensiek. De G-voetballers zullen de avond in ieder geval niet snel vergeten. "Het was fantastisch, ik heb dit nog nooit meegemaakt."