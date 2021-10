Castricum gaat illegaal cameratoezicht in centrum aanpassen, riskeert anders boete

Omdat het huidige cameratoezicht in het centrum van Castricum illegaal is, gaat de gemeente de nodige aanpassingen doorvoeren. Daarmee hoopt zij de maatregel zo vorm te geven dat die binnen de wettelijke kaders past. De gemeente kan een boete krijgen als het niet lukt het cameratoezicht voldoende te onderbouwen.

Na een serie gewelddadige incidenten onder uitgaanspubliek liet de gemeente in april 2019 een camera bij de kroegen in de Dorpsstraat installeren. Eerder was er al een geplaatst op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Burgemeester Mooijstraat, waar uitgaande jongeren doorgaans hun fietsen stallen.

Niet alleen uitgaanspubliek, ook de politie was in de maanden daarvoor slachtoffer van de geweldsuitbarstingen. Zo werd er in april een politieagent mishandeld en in maart een politieauto vernield. In februari 2019 belandden twee jongeren zwaargewond in het ziekenhuis, nadat zij op het treinstation waren belaagd door een groep van zo'n 25 man.

Het cameratoezicht behoorde tot een pakket maatregelen waarmee korte metten gemaakt moest worden met de betrokkenheid van minderjarigen bij geweldsincidenten. Andere maatregelen in dat pakket betroffen een stempelsysteem en de invoering van blaastesten, waarmee alcoholgebruik onder minderjarigen kon worden voorkomen.

Beelden in weekend live uitgekeken

"Het is helaas nodig", zei burgemeester Toon Mans destijds voor de camera van NH Nieuws. "Vandaar dat we dit soort maatregelen treffen, dat geldt ook voor de camera. De camera is neergezet om een goed beeld te hebben van wat er gebeurt, met name op vrijdag- en zaterdagavond, dan wordt 'ie ook live uitgekeken."

