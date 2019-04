Camera geplaatst in door geweld geteisterd uitgaansgebied Castricum

CASTRICUM - Door de aanhoudende onrust rond kroegen in Castricum heeft de politie daar gisteren een camera geplaatst.

De politie wil hiermee de veiligheid in het uitgaansgebied vergroten, meldt Kijk op Castricum. De camera is geplaatst op de kruising van de Burgemeester Mooijstraat met de Dorpsstraat. Andere maatregelen, zoals een alcoholtest, zijn nog in ontwikkeling.

(Artikel gaat verder onder de tweet)



Met regelmaat is het onrustig in het uitgaansgebied. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 april was dit ook het geval. Er waren vechtpartijen en er werd een politieagent mishandeld. Een maand eerder, in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 maart waren er ook meerdere opstootjes, waarbij een politieauto werd vernield.

In 2017 nam de gemeente ook al maatregelen om horecageweld te stoppen. NH Nieuws maakte toen deze reportage: