Niet iedereen snapt Coronacheck-app: 'Digitale vaardigheden niet vanzelfsprekend'

De Coronacheck-app wordt op veel plekken gebruikt, maar blijkt niet voor iedereen makkelijk in gebruik. Sommige ouderen hebben hier problemen mee, maar ook jonge mensen komen er niet altijd uit. Cybersoek in Amsterdam biedt ondersteuning bij digitale zaken om deze groep te ondersteunen. "We zien zo'n 650 mensen per week", zegt directeur Karien Sondervan.

Het beeld dat alleen ouderen moeite hebben met de app klopt niet volgens directeur Sondervan. "We zien naast senioren ook veel dertigers en veertigers. Of ouders die met hun tieners naar ons komen. Die hebben bijvoorbeeld een telefoon die te oud is voor een QR-code."

Naast een app kan de QR-code ook geprint worden, maar dan heb je natuurlijk een printer nodig. Bovendien moet je over bepaalde vaardigheden beschikken. "Voordat je je QR-code kunt printen moet je digitaal een aantal stappen kunnen zetten. Het printen zelf kunnen ze bij ons doen, maar wat als - om wat voor reden dan ook - je niet gevaccineerd bent? Dan moet je elke keer na een PCR-test weer ergens naartoe om je code online op te halen en te printen."

200.000 Amsterdammers

Al twintig jaar kunnen Amsterdammers met hun digitale vragen bij de stichting terecht. Volgens Sondervan zijn er zo'n 200.000 Amsterdammers die moeite hebben om hun weg te vinden in de digitale wereld. Wekelijks komen zo'n 650 mensen bij de stichting binnenlopen. "Om iedereen te kunnen helpen zijn er bij ons 55 vrijwilligers. Dat waren eerst deelnemers bij ons; nu ondersteunen ze onze professionals om bezoekers iets te leren."

Het team moet veel helpen bij het installeren van de Coronacheck-app. Toch zegt Sondervan dat de app zelf niet per se het probleem is. "Die is vrij gebruiksvriendelijk ontwikkeld." Het probleem zit vaak in het installeren van de app. Zo is de app bijvoorbeeld niet te downloaden op oude telefoons. Of snappen mensen het gebruik van de Digid-code niet en dat is een moeten om er mee aan de slag te kunnen.

Digi-stress

"Er kwam een ​​vrouw bij ons om de app te downloaden, maar ze het wachtwoord van haar iCloud niet meer. Mensen krijgen dan 'digi-stress': ze zijn zo in paniek dat ze de stappen niet meer rustig kunnen doorlopen", legt Sondervan uit.

Het gebruik van de Coronacheck-app laat volgens Sondervan een digitale kloof zien tussen mensen die wel digitaal vaardig zijn en degene die op dat gebied minder makkelijk mee kunnen komen. "De kloof is enorm, zeker omdat we nu voor zoveel dingen digitaal zijn. En als je al een beetje achterop loopt, raak je alleen nog maar verder achterop. Dat zien we nu met deze digitale tool."