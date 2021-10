Enquête onder Zandvoorters: 'Met lage tarieven toeristen naar parkeerterreinen lokken'

De gemeente komt begin volgend jaar met een nieuw parkeerregime voor heel Zandvoort om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren en vooral ook om de knelpunten met parkeren aan te pakken op mooie zomerse dagen. Bewoners van bepaalde wijken, zoals Zuid en Oud-Noord, ervaren dan de meeste problemen met parkeren in de buurt van hun eigen huis.

De gemeente introduceerde afgelopen zomer al een tijdelijk nieuw parkeerregime in wijken Nieuw-Noord, Oud-Noord en Zandvoort Zuid. Maar om de parkeerproblemen integraal aan te pakken, komt wethouder Ellen Verheij begin 2022 met een compleet nieuw parkeerbeleid voor de hele gemeente.

Afgelopen zomer zijn er parkeertellingen gehouden en is er een enquête onder bewoners en ondernemers verspreid om erachter te komen hoe de verschillende partijen tegen het parkeren aankijken en welke problemen ze ondervinden. Wat opvalt in de uitkomsten van die ênquête, is dat de meeste mensen het erover eens zijn dat toeristen eigenlijk niet in de straten moeten parkeren waar ze verblijven, omdat er anders niet genoeg parkeerplekken overblijven voor de bewoners.

Overal parkeren

Ook is de meerderheid van de ondervraagden het erover eens dat mensen die in het bezit zijn van een parkeervergunning, daarmee overal in Zandvoort zouden moeten kunnen parkeren. Op dit moment is dat niet het geval en kun je met een vergunning uitsluitend parkeren in de wijk waar deze geldig is. Ook ondernemers in het dorp moeten makkelijker een vergunning kunnen aanvragen, zo blijkt uit de enquête. In deel-auto's is weinig interesse in Zandvoort.

Ook 300 toeristen zijn ondervraagd door de gemeente en die gaven aan wel op parkeerterreinen te willen parkeren, als de tarieven daar aanzienlijk lager zijn dan op straat.

Wethouder Ellen Verheij neemt de uitkomsten van het parkeeronderzoek mee bij het maken van het nieuwe beleid. Begin 2022 wordt het nieuwe parkeerregime aan de inwoners en ondernemers gepresenteerd. Halfverwege volgend jaar zal het nieuwe parkeerregime worden ingevoerd.