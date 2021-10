Eigenaar zet dag na verwoestende brand de schouders eronder: "Ik moet vooruit"

De felle brand veranderde de entree van zijn bedrijf in gebruikte bouwgoederen in een ruïne. Overal ligt geblakerd hout en het stinkt er naar nat geworden roet.

De brandweer heeft zijn werk snel en grondig gedaan. Het vuur is gedoofd. Nu is het aan hem orde in de chaos te scheppen. Hij is ervan overtuigd dat dat gaat lukken. "Ik ben blij dat het pand overeind is gebleven. Het is nu een kwestie van aanpakken."

Vierde keer

Zonneveld heeft vaker met dit bijltje gehakt. Het is al de vierde keer dat er brand woedde in zijn pand aan de Industrieweg. En ook nu weet hij bijna zeker dat het vuur is aangestoken. "Dat kan niet anders. Er lag niks brandbaars en elektriciteit heb ik er niet. Honderd procent zeker dat ze, net als de vorige keer, ergens een benzinetank hebben neergelegd en die aangestoken."