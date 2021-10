Grote brand bij bouwbedrijf in Beverwijk

In een buitenopslag van een bouwbedrijf aan de Industrieweg in Beverwijk woedde vannacht rond 0.45 uur een grote brand. Met meerdere wagens kwam de brandweer op de melding af. Eenmaal ter plaatse bleek het om een flinke brand te gaan, waarbij ook veel rook vrijkwam. Rond 2.15 uur was de brand geblust.