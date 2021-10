Van Gaal reageert op afwezigheid Drommel: "Ongelooflijk"

Bondscoach Louis van Gaal heeft gereageerd op het nieuws dat NH Sport naar buiten bracht over Joël Drommel. In de laatste aflevering van Bakkie Pleur onthulde oud-voetballer Piet Keur dat de in Bussum geboren doelman zich had verslapen en daarom bij Oranje op de tribune moest plaatsnemen.

"Ik ga het niet hebben over Drommel, dat is iets privé, dat is in het trainingskamp gebeurd", aldus Van Gaal. "Of het geen onzin is? Helemaal niet, ik kan het niet ontkennen en ik kan het ook niet bevestigen. Want als ik het bevestig, dan gaat het weer een heel leven leiden. Ik vind het ongelooflijk dat zulke berichten in de media verschijnen!"