Gevaarlijkste kruispunt van Amsterdam voor vier weken afgesloten: "Hopelijk wordt het veiliger"

Fietsers die vanuit de Ferdinand Bolstraat naar de Weteringschans moeten, zullen voorlopig even moeten afstappen. Veel fietsers hebben er alle begrip voor, maar bij een enkeling zorgt het voor ergernis: "Ik woon ietsje verderop en daar zijn ze ook al jaren bezig, en nu is dit alweer aan de gang. Het is vooral heel oncomfortabel. Van twee kanten moeten fietsers auto's omrijden. Maar goed, ik weet niet of logistiek het grootste talent is van de gemeente Amsterdam," vertelt een voorbijganger.

Een andere voorbijganger ziet het voordeel er wel van in. "Eigenlijk scheelt het helemaal geen tijd. Normaal moeten we wachten voor het stoplicht en nu moeten we heel even afstappen en dan kunnen we weer door. Eigenlijk zijn we wel blij dat alle auto's even weg zijn. Het is een gevaarlijk stuk op de route naar de school van mijn kinderen, hopelijk wordt het veiliger," vertelt hij.