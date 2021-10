Drukke kruising Stadhouderskade vanaf maandag anderhalve maand dicht

De kruising van de Stadhouderskade met de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is vanaf komende maandag afgesloten vanwege werkzaamheden. De stremming duurt volgens planning anderhalve maand.

Bestemmingsverkeer richting het centrum wordt omgeleid via het Westeinde, de Weteringschans en de Museumbrug. Het verkeer dat in de richting van de Pijp rijdt, wordt omgeleid via de Wibautstraat, de President Kennedylaan en de Hobbemakade.

De werkzaamheden vormen de tweede fase in de herinrichting van de Stadhouderskade. Eerder werd de fietsstrook ter hoogte van de Heineken Experience heringericht en werd er begonnen aan de werkzaamheden op de westelijke zijde van de brug (Weteringlaan). Vanaf half november wordt de oostzijde van de Weteringlaan aangepakt.

Gevaarlijk

Het kruispunt geldt als het gevaarlijkste kruispunt van de stad. Van 2017 tot en met 2019 vonden er negen ongevallen plaats, waarvan één met dodelijke afloop. Eerder werd al een rode lichtstrip bij het stoplicht aangelegd. De huidige werkzaamheden moeten er voor zorgen dat de fietsers meer ruimte krijgen.