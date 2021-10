Opnamestop en ICT-storing Rode Kruis Ziekenhuis voorbij: 'Hard zoeken naar oorzaak'

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is gisteravond getroffen door een computerstoring . De opnamestop is vanmorgen om 8.00 uur opgeheven. Het ziekenhuis was voor een aantal uur niet telefonisch bereikbaar, ook werden patiënten naar andere ziekenhuizen doorverwezen. "De patiëntveiligheid is niet in het geding geweest", aldus woordvoerder Sandra de Jong.

Tijdens de storing werd gebruikgemaakt van een noodnummer waarmee mensen het ziekenhuis konden bereiken. "Er komt dan een 06-nummer waarop mensen ons wel kunnen bereiken, omdat deze lijn via andere netwerken verloopt", vertelt De Jong.

Ook werd de opnamestop ingezet, waardoor ambulances geen patiënten bij het ziekenhuis in Beverwijk konden afleveren. Zij werden naar omliggende ziekenhuizen in Alkmaar, Haarlem of, 'mocht de tijd het toelaten', naar Amsterdam gebracht.

Spannend

Wel was het voor het ziekenhuis spannend of alles na de storing weer zou werken. "Onze eerste zorg was dat patiënten ons niet telefonisch konden bereiken. Hoe los je dat op? Hoe zorg je dat iedereen bereikbaar is? Daar zijn allemaal protocollen en noodprocedures voor en die zijn gisteren allemaal getest zullen we maar zeggen."

De Jong benadrukt hoe belangrijk het is om de systemen regelmatig te controleren. "Eens in de zoveel tijd houd je echt wel oefeningen met back-up systemen. Het is goed om die af en toe te testen."