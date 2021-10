Rode Kruis Ziekenhuis getroffen door ICT- storing, vannacht opnamestop

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is vanavond getroffen door een ICT-storing. Het ziekenhuis is enige uren telefonisch en digitaal niet bereikbaar geweest. Hoewel de storing inmiddels is verholpen, is uit voorzorg voor vannacht een opnamestop afgekondigd, wat betekent dat ambulances geen patiënten bij het ziekenhuis afleveren.

De storing begon aan het begin van de avond. "We zijn niet bereikbaar en ook intern zijn er issues", zei woordvoerder Sandra de Jong tegen NH Nieuws. Inmiddels komen er 'stapsgewijs weer diensten in de lucht', aldus De Jong. "Maar het is nog instabiel."

"Patiënten hebben niet onder de storing te lijden gehad", benadrukt ze. Omdat het ziekenhuis nog geen idee heeft wanneer de storing is verholpen, is voor de zekerheid voor vannacht een opnamestop afgekondigd. "Dat heet eigenlijk een presentatiestop", aldus De Jong, die daaraan toevoegt dat ambulances geen patiënten bij het ziekenhuis afleveren.

Noodnetwerk

Ook is er een noodnetwerk met noodtelefoons geactiveerd. Voor mensen die het ziekenhuis met spoed willen bereiken, is een noodnummer vrijgegeven. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. "Daarvoor is het nog veel te vroeg, dat moet tijdens de evaluatie blijken."