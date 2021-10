Kamer van wooncomplex Den Helder uitgebrand, bewoners weer naar huis

Eén kamer in het wooncomplex aan de Willem Barentszstraat in Den Helder is volledig uitgebrand en onbewoonbaar verklaard na de brand die er gisteravond woedde. De brand brak rond 22.00 uur uit waarna de verstandelijk beperkte bewoners uit huis moesten. Gisteravond laat konden de meesten weer terug naar huis.