Brand in wooncomplex Den Helder, verstandelijk beperkte bewoners op straat

In een wooncomplex aan de Willem Barentszstraat in Den Helder heeft vanavond brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. Inmiddels is het vuur geblust.

Brand in Behouden Huys van Esdégé-Reigersdaal in Den Helder

Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het gaat om een pand van zorgverlener Esdégé-Reigersdaal, waar 17 mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen. Vanwege het grote aantal bewoners kwam de brandweer met meer manschappen dan gebruikelijk naar het getroffen pand.

De #brandweer zet ventilatoren in om de rook uit de #woonlocatie aan de Willem #Barentszstraat in #DenHelder te verwijderen. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) October 9, 2021

De bewoners werden uit het pand gehaald, en de brand werd geblust. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het is nog de vraag of de bewoners vanavond alweer terugkunnen naar hun appartementen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.