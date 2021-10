Helderse vissers 'vangen' stuk rotorblad van windturbine: "Liever vis in mijn netten"

"We zien de windturbines aftakelen en afbrokkelen", vertelt visser Jurriaan Bakker van de HD27 uit Den Helder. Afgelopen week had hij een stuk van een rotorblad van hoogstwaarschijnlijk een windturbine in zijn netten. "Het is allemaal glasvezel, dat vergaat niet. Als dit nu ook allemaal in zee terechtkomt, is dat slecht voor het milieu."

Helderse vissers van de HD27 hebben een stuk rotorblad van een windtrubine opgevist op uit zee. - Jurriaan Bakker

Bakker vaart met zijn schip in de buurt van een windmolenpark in de Duitse bocht, als hij een stuk rotorblad met zijn netten omhooghaalt. "Wij denken toch echt dat het van de wieken afkomt. Ik heb liever vis in mijn netten, dan zo'n brok. Als we dit nu al vinden. Zolang staan die parken er nog niet." Tekst gaat door onder de video.

Vissers vangen stuk rotorblad van een windtrubine - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Vissers zijn fel tegen de komst van nog meer windparken op zee. Ze zijn bang dat hun visgebieden steeds kleiner worden, omdat in zones rond de windparken niet gevist mag worden. Bakker: "We hebben er steeds meer last van. Er komen steeds meer parken en dan krijg je dit op de koop toe."