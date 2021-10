Torenhoge energierekening? Met deze tips van energiecoach Nico beperk je je gasverbruik

Energiecoach Nico Lommerse uit Bennebroek helpt huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning en merkt dat het veel mensen bezighoudt. "We merken een toename in het aantal aanvragen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Al is dat altijd zo aan het begin van het stookseizoen, dus het is moeilijk te zeggen in welke mate de toename door de hoge energieprijzen komt."

Aanjager van de snel stijgende energierekening is de gasprijs. Door een combinatie van factoren gaat die momenteel door het dak. Een gemiddeld huishouden is daardoor komend jaar naar verwachting honderden euro's meer kwijt.

Geen tien, maar vijf minuten per dag douchen. Daarmee kan een tweepersoonshuishouden volgens Lommerse op jaarbasis al snel zo'n 140 kubieke meter gas besparen, wat ongeveer gelijkstaat aan 140 euro. "Er zijn speciale douchewekkers", vertelt de energiecoach, "want als mensen onder de douche weten ze vaak niet hoe lang ze al onder de douche staan."

Wie Nico (of één van zijn dertien collega's van het platform de Energieke Burger) inschakelt, krijgt eerst het verzoek om een uitgebreide vragenlijst in te vullen waarmee het hele huis in kaart wordt gebracht. "Dat kost een paar uur, omdat alle mogelijke variaties van energiebesparing worden behandeld."

Een slimme thermostaat scheelt ook een slok op een borrel, vertelt hij. "Die hebben vaak een ecofunctie, waardoor ze in een late voorjaar en het vroege najaar rekening houden met de zonnewarmte die je huis binnenkomt."

Hoe warm je het thuis ook stookt, het aanbrengen van radiatorfolie achter de radiatoren, is sowieso een goed idee, betoogt de energiecoach. "Alleen achter radiatoren tegen buitenmuren, want anders gaat de warmte in de muren zitten."

Kookgedrag

"Doe het deksel op de pan", adviseert Lommerse aan keukenprins(essen) die water op het kookpunt willen krijgen. Met deksel op de pan kookt het water veel sneller dan water in een pan zonder deksel. Ook overkoken - het hard laten borrelen van kokend water - is volgens hem onnodig. "Het water wordt toch niet warmer dan honderd graden."

Verder raadt hij aan om een gaspit te kiezen die goed bij het formaat van de pan past. "Als je een kleine pan op een grote pit zet, gaat er veel energie om de pan heen, dus zet de goede pan op de goede pit."

Recreatiegedrag

Televisiekijken, gamen of een uurtje Facetimen. Met recreatiegedrag worden alle ontspannende activiteiten binnenshuis bedoeld. Natuurlijk kun je energie besparen door die apparaten volledig uit te schakelen als er geen gebruik van wordt gemaakt, maar omdat we het hier over gasbesparende maatregelen hebben, snijdt dat geen hout.

Wat wel helpt, is de ruimte waar die activiteiten plaatsvinden minder warm te stoken."Kinderen van vrienden zitten op de bank televisie te kijken onder een dekentje met een print van Elza, hun favoriete tekenfilmfiguur." Kortom, als je de verwarming dan toch een graadje lager zet, maak het dan gezellig en knus, luidt het devies van de energiecoach.

Ventilatiegedrag

Hoe beter je je huis isoleert, hoe belangrijker het is om geregeld te ventileren. "Bij vermindering van je gasverbruik is kierdichting heel belangrijk", vertelt Lommerse. Maar als die kieren eenmaal zijn afgedicht met tochtstrips, stroomt er geen frisse lucht meer door. "Als je dan wilt ventileren kun je het best je ramen of deuren even kort openzetten."