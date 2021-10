Amsterdam NL V Energietarief van Eva verdubbelt: ''Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen''

De energietarieven stijgen zo hard dat gas en licht voor veel mensen onbetaalbaar dreigt te worden. Zo ook voor Eva Bollen uit Amsterdam-Noord, die op dit moment moet rondkomen van 400 euro per maand. Wethouder armoede Marjolein Moorman (PvdA) wil in gesprek met de energiebedrijven om te kijken of er iets aan gedaan kan worden.

Eva betaalt nu 118 euro per maand voor gas en licht, maar gaat vanaf januari, als haar nieuwe energiecontract ingaat, ruim het dubbele betalen: 246 euro. Door deze stijging is Eva bang te moeten besparen op eerste levensbehoeftes zoals eten, want rondkomen gaat vanaf dat moment niet meer lukken. ''Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen.'' Tweedeling Eva maakt zich dan ook grote zorgen. Voor zichzelf, maar ook voor de toenemende polarisatie in de stad. ''Mensen die al minder geld hebben, hebben ook minder geld voor een goed huis maar gaan daardoor nu ook meer energie betalen.'' Ze is dan ook bang dat er veel mensen in de knel gaan raken en hoopt dat de gemeenteraad het probleem gaat aanpakken.

Quote "We zien dat de stijgende energieprijzen tot heel veel energiearmoede kunnen leiden" marjolein moorman, wethouder armoede

Marjolein Moorman, wethouder armoede (PvdA), vreest ook dat Amsterdammers met een smalle beurs in de problemen kunnen komen. ''Uiteindelijk gaat de gemeente natuurlijk niet over de energieprijzen, maar we maken ons wel heel veel zorgen, want we zien dat die stijgende energieprijzen tot heel veel energiearmoede kunnen leiden. Dan zullen we echt moeten zoeken naar een gezamenlijke oplossing en vandaar dat ik ook in gesprek wil met de energiebedrijven om te kijken wat kunnen we eraan doen.''

Quote ''Er komt zoveel kou door de ramen heen'' eva bollen

Ook op landelijk niveau wordt er naar oplossingen gezocht. De Tweede Kamer heeft vanmiddag om een brief gevraagd aan demissionair minister Hoekstra (Financiën). Hij zegt: ''We gaan kijken wat exact de gevolgen zijn voor mensen. Dat kan een paar tientjes zijn, maar ook meer. Het kabinet gaat zich beraden over of er ingrepen nodig zijn en zo ja, welke dan.’’ Kosten besparen Tot die tijd probeert zij zich warm te houden en kosten te besparen. ''Ik heb ook heel vaak een paar truien over elkaar heen aan. Nu staat de bank ook nog redelijk dicht bij het raam, maar die moet daar vanaf want er komt zoveel kou door die muren heen, dan krijg je gewoon nekklachten.''

Armoedecijfers Amsterdam: 140.000 Amsterdammers – dat zijn ruim 88.0001 huishoudens – hebben een inkomen onder 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Bron: Armoedemonitor 2019