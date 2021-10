Uniek plaatje: Kolksluis Spaarndam ligt vol met zand

Sinds een aantal weken is het waterschap bezig om de sluis vol te gooien met zand, om vervolgens een stalen wand in de kade te plaatsen en de kade weer opnieuw op te bouwen. Een flinke klus waar het waterschap ruim een half jaar voor uit heeft getrokken. "Ik heb me door de aannemer laten vertellen dat zoiets maar één keer in de honderd jaar nodig is en de laatste keer was geloof ik in 1927 dus het was weer tijd", vertelt Van Lieshout.

Het liefst ziet hij water en bootjes in het pittoreske sluisje van Spaarndam, maar hij maakt er het beste van de komende maanden. "De aannemer houdt echt rekening met de bewoners hier en het wordt allemaal beter."