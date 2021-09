Oudste werkende sluis van Europa meer dan een half jaar dicht voor onderhoud

De Kloksluis in Spaarndam wordt vanaf vandaag gerenoveerd. Het is de oudste nog werkende sluis van heel Europa. De sluis was nodig aan onderhoud toe: de laatste opknapbeurt van de kademuren was in 1927 en moeten nu worden vervangen.

De Kloksluis werd in 1280 gemaakt en is vandaag de dag nog steeds een bijzonder gezicht, zegt Bas Knapp van het Hoogheemraadschap van Rijnland. "Het is in het monumentale hart van Spaarndam, met twee grote houten indrukwekkende deuren, waar het ambacht nog vanaf springt. Aan de noordzijde van de sluis bevindt zich het IJ en aan de zuidkant het Spaarne. En hij is dus ook nog volop in gebruik."

Zand

Zo'n oud monument is na de laatste beurt in 1927 weer aan groot onderhoud toe. Het Hoogheemraadschap zag dat de kade instabiel begon te worden. Daarom greep het al in met een tijdelijke oplossing. "We hebben een gedeelte van de kolk, het water tussen de twee sluisdeuren in, gevuld met zand, om meer stabiliteit en tegenwicht te geven aan de kades", zegt Knapp.

Vanaf vandaag gaat de hele sluis gevuld worden met zand, zodat de medewerkers vanaf daar onderhoud kunnen plegen aan de kades. "We gaan rondom de kolk nieuwe damwanden en kademuren slaan, die ook van metselwerk worden voorzien om toch het authentieke karakter te kunnen behouden."

Lindebomen

Om die werkzaamheden uit te voeren, moeten wel zeven kastanjebomen worden gekapt aan de kade, zegt Knapp. Daarvoor komen later nieuwe lindebomen voor in de plaats. "Tuurlijk, mensen vinden het altijd jammer als iets verdwijnt waar ze gehecht aan zijn geraakt en wat ze mooi vinden. Wat bij de lindebomen wel heel mooi is, is dat voor de laatste renovatie in 1927 er ook dit soort type bomen op de oostkade stonden."

De werkzaamheden gaan duren tot en met mei volgend jaar. Dan kan de sluis weer gevuld worden met water en gebruikt worden.