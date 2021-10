Lizzy werd tweede maar gaat nu tóch naar Miss World Verkiezing: "Ik ben vereerd"

In de finale van de missverkiezing werd de 20-jarige Lizzy Dobbe uit Den Helder eigenlijk tweede, toch mag ze zichzelf nu Miss World Nederland noemen. Ze is heel blij dat ze Nederland, én een beetje Noord-Holland, mag vertegenwoordigen in Puerto Rico in de finale van de Miss World-verkiezing.

De eerste plek was eigenlijk voor de Eindhovense Dilay Willemstein, maar omdat zij niet gevaccineerd wil worden tegen corona mag ze niet meedoen aan de finale in Puerto Rico. Dat betekent dat Lizzy Dobbe de nieuwe Miss World Nederland is. Als iemand zich terugtrekt, stuurt de organisatie namelijk de 'first runner up', vertellen Lizzy en Katia Maes van de organisatie bij NH Radio.

Mediapartner Regio Noordkop schrijft dat het bij de organisatie van de verkiezing langer bekend was dat Dilay zich terug zou trekken. Zij wilden het eigenlijk op een andere manier naar buiten brengen, maar Dilay Willemstein maakte het uiteindelijk zelf via Instagram bekend. Maes denkt dat het voor Dilay niet makkelijk is geweest om afstand te doen van de titel. "Tuurlijk is het pittig, het is een keuze die je maakt en dat is nooit makkelijk."

Rolmodel

"Ik vond het natuurlijk heel verdrietig voor Dilay", vertelt Lizzy. "Maar ik kon niet blijer zijn en vind het een hele eer dat ik naar Puerto Rico mag om Nederland daar te vertegenwoordigen." Ze vindt het super gaaf en ziet het als een bijzondere kans.

Lizzy vertelt dat de Miss World-verkiezing niet alleen om uiterlijk draait. "We zijn heel erg maatschappelijk betrokken. Zoals bij het onderdeel 'Beauty with purpose', waarbij iedereen zich inzet voor een maatschappelijk doel. Ik zet mij bijvoorbeeld in tegen pesten." De Helderse wil daarom een rolmodel zijn voor mensen die gepest worden.

Advies

De nieuwe Miss World Nederland heeft ook advies voor jongeren die nu gepest worden. "Neem het jezelf niet kwalijk, denk niet dat het aan jou ligt, je komt er uiteindelijk overheen en je komt er sterker uit. Vat het niet te persoonlijk op, want mensen zoeken altijd wel iets."

De finale van de Miss World-verkiezing is op 16 december. Lizzy heeft veel lieve berichtjes gekregen van de andere finalisten. "Van elk land komt er iemand en ik kan niet wachten om alle meiden te ontmoeten."

Bekijk hieronder het hele interview op NH Radio.