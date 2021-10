Lizzy alsnog naar Puerto Rico voor Miss World-verkiezing dankzij vaccinweigeraar

De 20-jarige Lizzy Dobbe uit Den Helder mag Nederland toch gaan vertegenwoordigen op de Miss World verkiezing. Zij behaalde eigenlijk de tweede plek, maar de Eindhovense Dilay Willemstein heeft zich teruggetrokken, omdat ze geen coronavaccin wil nemen en dat is verplicht om mee te doen aan de Miss World verkiezing.

Dat betekent dat Lizzy voor de Miss World-verkiezing mag afreizen naar Puerto Rico. Ze eindigde begin juli op de tweede plaats, daar had ze wel vrede mee. "Ik ben super trots op mijn tweede plek en ben dankbaar voor dit mooie avontuur dat ik heb kunnen meemaken."

Rolmodel

De Miss World-verkiezing bestaat sinds 1951 en is de eerste mondiale schoonheidswedstrijd ter wereld. In tegenstelling tot andere missverkiezingen draait het hier niet alleen om het uiterlijk. Lizzy vertelde eerder aan Regio Noordkop vooral een rolmodel te willen zijn voor mensen die gepest zijn, omdat ze dat zelf ook mee heeft gemaakt.

Ze werd tijdens haar middelbareschooltijd gepest en stapte daarom over naar een andere school. Ze voelt zich inmiddels een stuk zelfverzekerder, volgt een opleiding tot sociaal-maatschappelijk dienstverlener en runt als bijbaan een schoonheidssalon. "Ik was op zoek naar iets waardoor ik mezelf verder kon ontwikkelen. Ik ben maatschappelijk betrokken en wil écht wat veranderen in de wereld", vertelde zij eerder.

De finale van de Miss World-verkiezing is op 16 december.