Onrust op Bussumse school om kwaliteit van onderwijs en toekomstplannen

De ouders van de school hebben hun zorgen over dat plan en dan vooral over de jaren na de komst van de nieuwe school. Het Willem de Zwijger-college zou, totdat de nieuwe school wordt geopend, gaan werken met een 'sterfhuisconstructie'. Er worden dan geen nieuwe leerlingen toegelaten, waardoor de school steeds verder leegloopt. "Kinderen in de brugklas krijgen dus geen kinderen onder zich in het huidige plan", zo stellen de ouders.

De rector herkent de zorgen van de ouders niet. "De huidige leerlingen van de scholen houden onze volle aandacht en we zullen er alles aan doen dat ze ook de komende jaren gedegen onderwijs krijgen. Dat vinden we belangrijk en dat heeft onze aandacht", laat de rector weten. "De onderwijsinspectie beoordeelt onze school nu als redelijk tot goed. Dat is een objectief oordeel. We zullen er alles aan doen om dat de komende jaren tot de nieuwe school zo te houden of zelfs te verbeteren."

Rector Jan Adels van het Willem de Zwijger-college betreurt de zorgen van de ouders en het opstappen van de ouderraad. "We hadden graag verder met ze gesproken, omdat we het erg belangrijk vinden dat ook de ouders een stem hebben", zegt Adels.

De fusieplannen van het Willem de Zwijger-college en de Vitusmavo moeten door de twee scholen zelf nog definitief worden beklonken. Hetzelfde geldt voor de verhuizing van de school, waar de gemeenteraad van Gooise Meren nog haar zegje over moet doen. Wat betreft de fusie wordt later deze week de knoop doorgehakt.

De onrust heeft er ondertussen voor gezorgd dat de ouderraad van de school besloten heeft af te treden. Ze laten aan het schoolbestuur weten te stoppen, omdat ze zich onvoldoende voelen als het gaat om hun zorgen over de kwaliteit van onderwijs en de plannen over de nieuwe school. Als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs noemen ze het 'cruciaal is dat er geïnvesteerd wordt' terwijl ze daar 'onvoldoende aandacht voor' zien.

Al met al spreken ze over 'onnodig veel risico's', waar de bestaande leerlingen de dupe van dreigen te worden. "Voor de huidige leerlingen betekent dit dat zij feitelijk in een zijspoor worden gedwongen en geen integraal onderdeel worden van de sociale kern en onderwijsfocus van de nieuwe school. Een zorg is dat veel energie uitgaat naar de nieuwe school en de aandacht voor de huidige populatie onder druk komt, terwijl er genoeg verbeteringen voor deze groep noodzakelijk zijn", stellen de ouders.

Een fusie en een nieuwe school zijn volgens de rector nodig. "Het afgelopen schooljaar had het Willem de Zwijger College 84 aanmeldingen voor het eerste leerjaar. Dit is een dieptepunt en is veel te weinig om een school in stand te houden. Ondanks alle initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ondernomen om het tij te keren, zijn we daar helaas niet in geslaagd. Als de instroom nog verder zou afnemen of zelfs op dit niveau blijft, zal de school niet kunnen blijven bestaan."

Adels stelt dat de nieuwe fusie straks drie stromingen heeft: het oude Willem de Zwijger-college, de oude Vitusmavo én de nieuwe school waar Montessori-onderwijs gegeven wordt. De eerste twee komen samen binnen het huidige onderkomen van het Willem de Zwijger-college, de laatste start in het complex van de Vitusmavo. Over twee jaar worden de scholen samengevoegd in Bussum, wachtend tot de nieuwe school klaar is.

Volgens Adels hebben ook bestaande leerlingen juist profijt van de veranderingen."Hun onderwijs en school verandert verder niet en blijft overwegend hetzelfde. Maar alle verbeteringen waar we op de nieuwe school mee gaan werken, zullen we ook voor de bestaande leerlingen doorvoeren. We hopen de zorgen weg te kunnen nemen. Onze huidige leerlingen zijn onwijs belangrijk voor ons. Van een 'sterfhuisconstructie' is ook absoluut geen sprake. De huidige leerlingen ontvangen tot hun diploma volwaardig en goed onderwijs, volgens het onderwijsconcept waarvoor zij gekozen hebben."

De ouders van de leerlingen krijgen later vandaag een brief van het schoolbestuur om alle vragen te beantwoorden en de zorgen weg te nemen.