Buren afgebrand autobedrijf prijzen brandweer: "Het had veel erger af kunnen lopen"

Een grote berg met verwrongen staal, bakstenen en golfplaten: meer is er niet over van het pand met daarin een autospuiterij en een garagebedrijf aan de Nobelstraat in Heerhugowaard. Het pand werd gistermiddag, door nog onbekende oorzaak, door brand verwoest . Buren hebben het gevoel dat ze een engeltje op hun schouders hebben gehad.

"Toen de brandweer mij adviseerde om alvast foto's te gaan maken van de bezittingen in mijn zaak had ik het gevoel dat ik niks zou overhouden", vertelt Frans de Vries van Cathy Dealer Occassions aan NH Nieuws.

De autodealer kneep hem behoorlijk toen hij zag hoe snel het vuur gistermiddag om zich heen greep. "Ik was daar om te helpen en had brandblussers meegenomen, maar het ging zo ontzettend snel."

Vuurwerkbunker

Terwijl De Vries zijn getroffen buren aan het helpen was, waren andere buren bezig om zijn showroom leeg te halen. "De hele buurt heeft geholpen om de auto's eruit te rijden en om dure appratuur te redden. Er is hier zo'n enorme saamhorigheid. Dat is echt ontzettend fijn."

Nog even vreesde de brandweer dat de vuurwerkbunker in het pand van De Vries nog vol lag. Maar dat was gelukkig niet het geval. "Ik haal hem altijd leeg een paar dagen na oud en nieuw. Dat is wel zo veilig. En nu zie je ook wel waarom dat geen slecht idee is."

Het is voor De Vries ook nog steeds een raadsel hoe de brand is ontstaan. Dat er bij hem alleen maar rook- en waterschade is, noemt hij een wondertje. "Ik ben de brandweer ontzettend dankbaar. Ze waren hier constant om de warmte te meten en de boel nat te houden. Met zulke brandweermensen zijn we gezegend."

Tekst gaat door onder de foto.