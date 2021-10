Bejaarde brandstichtster mag proces in Volendam afwachten

Huberta T. uit Volendam, die wordt verdacht van brandstichting en poging tot moord op haar twee buren, mag de rest van haar proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag besloten. De officier van justitie wilde dat Huberta in een naastgelegen dorp bij een familielid zou gaan wonen, maar de rechter laat de 81-jarige naar 'haar dorp' gaan. Ze mag daar zelfstandig gaan wonen.

De rechtbank heeft ook besloten dat de vrouw geen contact mag opnemen met de slachtoffers, daarnaast mag ze niet naar haar oude woning toe.

De brand ontstond in een woning aan de Burgemeester van Baarstraat op 10 april van dit jaar. De Volendamse wordt ervan verdacht een brandende doek naar binnen te hebben gegooid. De bewoners van het huis werden naar het ziekenhuis gebracht en daar onderzocht voor het inademen van rook.

Een jarenlange burenruzie zou de aanleiding zijn van de actie van Huberta T. De vrouw heeft 50 jaar naast het gezin gewoond, maar na het overlijden van haar man negen jaar geleden is het pesten volgens haar begonnen.

Vanaf morgen vrij

Buurtbewoners reageerden na de heftige brand vol ongeloof. Huberta heeft spijt van de brandstichting. De bejaarde vrouw geeft zelf aan dat dit eigenlijk niets voor haar is. "Vraag maar op de dijk", zei ze eerder in de rechtbank. Ook tijdens de pro-formazitting gaf de advocaat gisteren aan dat de kans op herhaling klein is.

Daarom pleitte advocaat Niek Hendriksen dat ze haar proces in vrijheid zou mogen afwachten. En met succes, want vanaf morgen 12.00 uur is Huberta T. vrij.

De inhoudelijke behandeling zal op 23 december in de rechtbank van Alkmaar plaatsvinden.