81-jarige Huberta T. heeft spijt van brandstichting bij buren: "Zo ben ik niet"

De 81-jarige Huberta T. wordt verdacht van poging tot moord op haar twee buren, door hun huis in de brand te steken met een brandende doek. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de rechtbank van Alkmaar. Volgens Huberta gebeurde het in een vlaag van verstandsverbijstering. Ze zou tot haar actie zijn over gegaan omdat ze naar eigen zeggen jarenlang is gepest door haar buren.

Een burenruzie zou de reden zijn voor de actie van de Volendamse, zeiden buurtbewoners eerder al tegen NH Nieuws. De brand ontstond in een woning aan de Burgemeester van Baarstraat op 10 april van dit jaar. De bewoners van het huis werden naar het ziekenhuis gebracht en daar onderzocht voor het inademen van rook.

Druppende kraan

Huberta heeft 50 jaar naast het gezin gewoond. Na het overlijden van haar man negen jaar geleden is het pesten volgens haar begonnen. De ergernis spitste zich uiteindelijk toe op een druppende kraan, waar ze op een gegeven moment niet meer tegen kon. Toen 'barstte de bom', laat ze weten. Huberta zegt in de rechtbank erg veel berouw te hebben en zou het dan ook graag terugdraaien. "Zo ben ik niet, vraag maar op de dijk."

De verdachte was emotioneel vandaag in de rechtbank en las een handgeschreven brief voor aan de rechter. Daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht haar 81e verjaardag in de gevangenis te moeten doorbrengen. Ondertussen maakt ze er het beste van in de cel. "Ik heb wel 50 kaarten gekregen, mijn hele wand is versierd”, vertelt ze aan de rechter.

Verstandsverbijstering

Haar advocaat, Niek Hendriksen, spreekt ook van verstandsverbijstering en vraagt aan de rechter of ze de zaak in vrijheid met voorwaarden mag afwachten. De Officier van Justitie lijkt dat geen goed idee te vinden en wil eerst het psychologisch onderzoek afwachten. "De ernst van het feit is een aanmerkelijke factor in het nadeel van mevrouw." De rechter doet een dezer dagen uitspraak of Huberta haar proces in vrijheid kan afwachten.