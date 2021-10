Derde overwinning op rij voor Telstar door doelpunt diep in blessuretijd

Voor de derde wedstrijd op rij heeft Telstar drie punten gepakt. Invaller Rein Smit maakte in de 93e minuut het enige doelpunt tegen FC Den Bosch: 0-1. Het is ook direct het derde duel op rij dat doelman Ronald Koeman geen tegendoelpunt kreeg.

De eerste helft in Stadion De Vliert was het aanzien nauwelijks waard. Beide ploegen kregen slechts één kans om de scoren te openen. Telstar kreeg de eerste via Rashaan Fernandes. Hij ging alleen op Wouter van de Steen af en verloor het duel met de FC Den Bosch-keeper.

Saai duel

Aan de andere kant had Jizz Hornkamp, geboren in De Rijp, de mogelijkheid om de 1-0 te maken. Hij kapte zijn tegenstander uit en haalde uit. Koeman voorkwam de openingstreffer door het schot van een meter of zeven knap te redden.

Glynor Plet kreeg na rust de eerste mogelijkheid. Hij ontving de bal na een goede onderschepping van invaller Antony Berenstein en stoomde vanaf de linkerkant op naar het doel van de thuisploeg. Zijn harde schot ging net over de linkerkruising heen.

Winnende doelpunt

Het leek in 0-0 te gaan eindigen, maar supersub Smit besliste anders. Diep in blessuretijd wipte hij de bal keurig over Van der Steen heen. Daarmee bezorgt hij Telstar hoogstpersoonlijk voor de derde keer op rij drie punten. De Witte Leeuwen pakten zelfs tien punten uit de laatste vier wedstrijden.

Op de ranglijst vinden we de Velsenaren nu terug op de twaalfde plaats. FC Volendam staat bovenaan na negen speelrondes.