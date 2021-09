Moos is watching you: jonge groenteman (11) krijgt camera na 4 diefstallen geldkistje

De 11-jarige groenteverkoper Moos kan weer met een gerust hart slapen. Hij verkoopt groentes van eigen land in het stalletje voor zijn huis in Heerhugowaard. Klanten kunnen betalen door geld in een geldkistje te stoppen, maar afgelopen zomer werd deze tot vier keer toe hardhandig opengemaakt en leeggeroofd. Dat is nu klaar: vandaag is het stalletje van de jonge ondernemer voorzien van gratis videobewaking.

De eigenaar van een beveiligingsbedrijf vond het zo vervelend om te horen van de situatie van Moos, dat hij via Facebook contact met de jongen opnam om hem aan een camera te helpen. "Vandaag hebben ze hem voor me geïnstalleerd en ik ben er hartstikke blij mee", vertelt Moos aan NH Nieuws. Zelf stak hij ook zijn handen uit de mouwen: "Ze waren wel even bezig, dus toen ik uit school kwam, heb ik geholpen."

Nadat het geldkistje deze zomer voor de zoveelste keer was leeggeroofd, dacht Moos met zijn ouders al aan een oplossing om het dieven minder makkelijk te maken. De oplossing was een geldkistje met vier platen staal tegen elkaar en een scharnier, helemaal rondom vast gelast. Volgens Moos moet er een slijptol aan te pas komen om die uit elkaar te krijgen. "Dat helpt", vertelt hij. "Daar zijn mensen die geld willen stelen wel even mee bezig en ondertussen staan ze dan mooi op beeld."

Moos kan nu ook via een app volgen of alles goed gaat bij zijn groentestalletje, dat momenteel vol ligt met bloemkool, broccoli, sla, platte kool en spitskool. "De camera neemt 24/7 op en als er iets gebeurt, kan ik het in mijn app terug zien."

Een lege moestuin

Al sinds zijn achtste heeft de jonge ondernemer een eigen groentestal. Hij pakte destijds wat hout uit de schuur en zette zelf een kleine kar in elkaar. Maar op een gegeven moment was die kleine kar niet meer genoeg. "Hij begon met de verkoop van groenten uit onze moestuin. Maar dat ging wel erg hard", vertelt zijn moeder lachend. "Op een gegeven moment hadden we zelf helemaal geen groente meer." Nu verbouwt Moos -met hier en daar wat hulp van zijn vader- zijn eigen groenten, speciaal voor de verkoop."

Net als zijn vader wil Moos later graag tuinder worden, vertelt hij. Daarom is hij nu vast aan het oefenen. "Hij leert hier ook van", zegt Moos' moeder. "Vorig jaar verbouwde hij bloemkool in de winter. Maar toen kwam er sneeuw en was de oogst niet zo best. Dat soort dingen horen erbij." Om ervoor te zorgen dat de oogst deze winter beter wordt, verbouwt hij de bloemkool nu in een grote kas achter het huis. "Kijken of dat helpt", zegt Moos.