Is er straks wel ruimte voor 'cultuur met kleine c' in de Egelantier?

De kleinere kunst- en cultuurinstellingen in Haarlem zien een geschikte ruimte aan hun neus voorbij gaan. Ze vertrouwen er niet op dat er in het monumentale pand de Egelantier aan de Gasthuisvest naast een hotel ook de beloofde ruimte voor cultuur komt. "Tenminste niet betaalbaar voor ons", zegt hun woordvoerder Liesbeth Rood van theatergezelschap Lava.

De gemeenteraad beoordeelt deze maand de verkoop van het karakteristieke pand uit 1873 dat eerst als ziekenhuis dienst deed en daarna in gebruik was als muziekschool, kindertheater en café. Sinds 2019 staat het gemeentelijk vastgoed te koop. Na lang wikken en wegen is het verkocht aan ontwikkelaar Lingotto, die er een hotel in gaat bouwen. Maar wel onder de voorwaarde dat het pand gedeeltelijk openbaar toegankelijk moet zijn en dat er ruimte is voor culturele instellingen.

Dat laatste zou dan in samenwerking met de Haarlemse culturele instellingen tot stand moeten komen. Maar die hebben er geen vertrouwen in dat zij er uiteindelijk ook echt gebruik van kunnen gaan maken. "Wij zijn bang dat het op dezelfde manier wordt ingevuld zoals bij de Lichtfabriek in de Waarderpolder, dat ook door Lingotto is ontwikkeld", vertelt theatermaker Liesbeth Rood.

Ticketprijs verdubbeld

Zelf heeft Rood namelijk deze zomer ondervonden dat de voorstelling die ze in de Lichtfabriek wilde uitvoeren, haar gezelschap 1.050 euro per dag zou gaan kosten. "Dat zou betekenen dat de ticketprijs voor ons publiek dan verdubbelde en wij willen juist ook theater maken voor mensen met een kleine beurs. Dus dat hebben we niet gedaan." Ze vreest het doemscenario van een dergelijke commerciële verhuur van de Egelantier, dat daarom ook onbetaalbaar wordt voor 'cultuur met de kleine c'.

"En we hebben juist als kleine instellingen en individuele kunst- en cultuurmakers hier in Haarlem een tekort aan geld en ruimte", legt Rood uit. Ze haalt aan dat galerie De Nieuwe Vide, het debatcentrum Pletterij en kunstcentrum 37PK staan te springen om nieuwe huisvesting. "Die zitten nu in een soort van kraakpanden en we hadden gehoopt onderdak te vinden in de Egelantier."

De commissie Ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad praat vanavond over de verkoopplannen van de Egelantier. En de kleine kunstinstellingen hopen dat de politiek zich duidelijk uitspreekt over de belofte dat ook zij daar terechtkunnen.