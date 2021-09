Kinderboekenschrijver Vivian den Hollander hoopt dat kinderen groots durven dromen

Het thema van dit jaar gaat over beroepen en daarom hebben de kinderen allemaal een verhaal geschreven over wat ze later willen worden. Den Hollander vindt het belangrijk dat kinderen daarover dromen: "Ik hoop dat ze gaan nadenken over wat ze zouden willen worden, maar misschien vooral dat ze iets bedenken dat buiten hun bereik ligt en daar naar streven."

De kinderen zelf vinden het vertellen van verhalen ook belangrijk. Jocently van groep 8: "Met verhalen kan je elkaar op ideeën brengen bijvoorbeeld, zo kan je andere mensen inspireren."

Leerkracht Simone Woort vertelt dat de Kinderboekenweek op basisschool De Dijk altijd groots gevierd wordt: "De Kinderboekenweek begint nog niet officieel, maar bij ons duurt hij altijd drie weken. Lezen en voorlezen is belangrijk voor de kinderen en daarom zijn we blij om te zien dat zowel leerlingen als ouders enthousiast zijn."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: