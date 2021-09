AZ-trainer Jansen laat Letschert buiten selectie voor duel tegen Go Ahead

AZ-trainer Pascal Jansen heeft vandaag Timo Letschert niet opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Letschert werd afgelopen donderdag tegen FC Twente al na 22 minuten gewisseld en wilde na afloop van dat duel niet mee terug reizen met de bus van AZ. Het is nog niet bekend of het ontbreken van Letschert een disciplinaire straf is voor de verdediger.