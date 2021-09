Storing met coronapas: tientallen mensen komen bios en concertzaal niet in

De CoronaCheck-app lijkt vanavond niet goed te werken. Bioscoopgangers vertellen aan NH Nieuws hun toegangsbewijs niet te kunnen ophalen. Er zijn al mensen naar huis gestuurd. Het Ministerie laat in een reactie weten dat het probleem in het ophalen van de coronabewijzen ligt.

Voorlopig gaat het om twee problemen met de app. Het opstartscherm blijft hangen en vervolgens wordt er gemeld dat er geen internetverbinding is. Onder meer bij Podium Victorie en Vue in Alkmaar staan mensen buiten. "Heel veel hebben problemen", aldus een bezoeker. Sommige bezoekers zijn inmiddels na lang wachten wel binnengelaten bij Podium Victorie.

Ligt het aan mij of is de CoronaCheck app overbelast? 😅 #verrassend

Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

"De app is niet overbelast. De CoronaCheck-app zelf werkt in principe zonder internet. Dus heb je een QR-code en wil je die vanavond gebruiken, dan kan die gewoon gescand worden. Alleen bij het ophalen van een vaccinatie en als de app lang niet geopend is, is er verbinding nodig om de QR-code te genereren."

"Het is nu behoorlijk druk met mensen die een code willen opvragen, het kan daarom dus even duren. Advies is om het later nog eens te proberen. En het is ook verstandig om, als dat kan, van tevoren al te controleren of je een QR-code hebt en niet te wachten tot het moment dat je m daadwerkelijk nodig hebt."