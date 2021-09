AFC verslaat IJsselmeervogels, Jong FC Volendam ten onder tegen Katwijk

IJsselmeervogels - AFC 0-3

9' 0-1 Tim Linthorst

14' 0-2 Raily Ignacio

67' 0-3 Thomas Verhaar

Tim Linthorst brak de ban voor AFC met een omhaal, nadat de bal over de verdediging van IJsselmeervogels was gestuiterd. Na een dieptepass van Thomas Verhaar kapte Raily Ignacio Kai Heerings uit en scoorde in de korte hoek: 0-2. Verhaar, die afgelopen zomer overkwam van eerstedivisionist Excelsior, zorgde zelf voor het slotakkoord van de Amsterdammers.

AFC staat door de zege op de vierde plaats met elf punten, vier achter koploper Katwijk.

