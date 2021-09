Debutant Blom schittert met assist voor FC Volendam: "Hij kwam perfect aan"

Het was de meeste verrassende naam vanavond in de opstelling van FC Volendam: het basisdebuut van Jordi Blom. De vleugelaanvaller zat voor het eerst bij de selectie van Wim Jonk en mocht gelijk vanaf het eerste fluitsignaal starten in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen VVV-Venlo. "Dit kwam wel als een verrassing", aldus Blom.

Wedstrijd gedomineerd

FC Volendam-trainer Wim Jonk was uitermate tevreden met de overwinning én met het spel van zijn ploeg. Jonk: "We waren ontzettend sterk in de beginfase. We hadden een heel mooi ritme te pakken. We lieten na de openingstreffer de tegenstander wel te makkelijk en onnodig in de wedstrijd komen. Maar uiteindelijk hebben we het na de rust goed opgepakt en gedomineerd."

Door de overwinning is FC Volendam naar de vierde plaats gestegen in de eerste divisie. Aanstaande vrijdag gaat de ploeg van Wim Jonk op bezoek bij TOP Oss.