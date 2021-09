Gegevens van gebruikers van IJmonds vacaturebureau mogelijk op straat na hack

Vacaturebureau IJmond Werkt! is begin deze maand gehackt. Gegevens van gebruikers van het platform zijn gisteren mogelijk verspreid op het dark web, een afgeschermd deel van het internet waar met name criminelen gebruik van maken. IJmond Werkt! vraagt gebruikers de komende tijd extra alert te zijn op ongewenste post of verdachte e-mails of telefoontjes.