Cybercrimedeskundige Maria Genova: "Hackers misbruiken coronavirus"

ALKMAAR - Cybercriminelen zien hun kans schoon met al die thuiswerkers. Ze maken gebruik van het nieuws over corona om je computer te hacken, waarschuwt cybercrimedeskundige Maria Genova. Ze maakte daarom een quiz met tien vragen en antwoorden die kunnen voorkomen dat je wordt gehackt.

"Hackers misbruiken de aandacht voor corona. Zij sturen linkjes met informatie over het virus uit naam van bijvoorbeeld het RIVM en dringen op die wijze jouw computer binnen. Dit kan ervoor zorgen dat je laptop geheel wordt overgenomen en al je werkbestanden kwijt zijn of erger. Criminelen kunnen via jouw laptop een heel bedrijf plat leggen."

De quiz, die uit tien vragen bestaat, is bedoeld om mensen bewust te maken van de gevaren. "Ik leg enkele vormen van berichtgeving voor, mensen moeten dan middels de antwoord mogelijkheden laten weten hoe zij op soortgelijke berichtgeving reageren. En hoe onthoud je honderd verschillende wachtwoorden. Veel mensen weten echt niet dat je geen ingewikkelde codes hoef te bedenken, maar dat een lang wachtwoord het veiligst is."

Vijf van de tien vragen goed

"De quiz is nu een week online en al heel veel ingevuld, maar hij wordt ontzettend slecht gemaakt. Vijf van de tien vragen worden goed ingevuld. Nou als je die score ook hebt in de echte wereld, dan kun je ervan uit gaan dat je gehackt bent."

"Veel computers thuis zijn helemaal niet goed beschermd," vertelt de cyberdeskundige. "De afgelopen tijd zijn er tientallen phishingmails namens bekende organisaties opgedoken. Ook zijn er corona-kaarten met virussen en valse apps."

Maria Genova gaf de afgelopen tijd tientallen lezingen over cybersecurity aan bedrijven en organisaties. Ze besloot haar kennis te gebruiken om een gratis tool te maken, die mensen digitaal weerbaarder maakt. Deze tool is een cyberquiz met bestaande voorbeelden over corona.

De quiz uitproberen kan hier.