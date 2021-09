Ivf-lab Amsterdam UMC weer open na vondst mogelijk besmette embryo's

Het ivf-laboratorium van het Amsterdam UMC gaat zaterdag na twee weken sluiting weer open. Het lab ging per direct dicht toen bleek dat er bij vrouwen embryo's waren geplaatst die mogelijk waren besmet met sphingomonas koreensis, een bacterie die in zeldzame gevallen hersenvliesontsteking kan veroorzaken.

Het ziekenhuis dacht eerder dat bij zestien vrouwen mogelijk besmette embryo's waren teruggeplaatst, maar dit blijken 25 vrouwen te zijn, meldt Het Parool. De vermoedelijke bron van de bacterie is waarschijnlijk een besmet instrument geweest, een zogeheten oliedispenser.

Dit instrument wordt gebruikt om een laagje olie aan te brengen op de kweekvloeistof in de schaaltjes waar de embryo's inzitten. Precies in de kweekschaaltjes waar de dispenser olie had gespoten, werd de bacterie teruggevonden. Echter bleek het instrument al routinematig schoongemaakt toen het lab werd onderzocht door ziekenhuisexperts op het gebied van hygiëne.

Volgens het ziekenhuis is het centrum inmiddels helemaal uitgeplozen en kan dit weer veilig open. Tevens is er per direct gestopt met het gebruik van de oliedispensers in het laboratorium.