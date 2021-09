Zorgen om IVF-blunder VUmc: 'Afschuwelijk voor de betrokken vrouwen'

Vereniging voor vruchtbaarheidsproblemen Freya reageert geschrokken op de blunder bij de IVF-kliniek van het VUmc. Bij zestien vrouwen is daar in de afgelopen week een embryo teruggeplaatst dat besmet is met Sphingomonas koreensis, een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Woordvoerder Marjolein Grömminger noemt het 'afschuwelijk voor de betrokken vrouwen en hun partners'.

Sphingomonas koreensis is een bacterie die bij mensen een hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De besmettingen vonden afgelopen week plaats in het laboratorium van het IVF-centrum van het VUmc en kwamen aan het licht bij de dagelijkse standaardcontrole van de kweekschaaltjes met embryo's. Het is nu nog niet duidelijk wat in dit geval de gevolgen zijn voor het ongeboren kind.

Grömminger zegt dat de impact van het incident groot kan zijn op de vrouwen, vooral omdat het proces heel gevoelig ligt: "Als je een kinderwens hebt en je wil die vervullen met hulp van artsen, dan is dat heel intiem. Je geeft je kinderwens uit handen. Dan is dit een boodschap die heel rauw op je dak valt."

In totaal gaat het om 31 vrouwen van wie de embryo's mogelijk in aanraking zijn gekomen met de bacterie. Bij 15 vrouwen zijn de embryo's ingevroren, maar bij 16 vrouwen zijn de embryo's afgelopen week teruggeplaatst. Een van die vrouwen was Maria*. Zij hoorde een paar dagen na haar behandeling dat er iets fout was gegaan.

* Dit is een gefingeerde naam, haar echte naam is bekend bij de redactie.

Luisterend oor

Op dit moment zit Maria dus nog in onzekerheid. "Wat het nu echt betekent, weet ik nog steeds niet", vertelde ze aan NH Nieuws. "Wat het betekent voor de ontwikkeling..? Mijn embryo zit nu al in me. Dus als het kwaad kan, dan is het misschien al te laat."

Als de betrokken vrouwen daar behoefte aan hebben, kunnen ze contact opnemen met Freya. "Dit zijn grote incidenten", zegt Grömminger. "Medisch inhoudelijk kunnen we daar niets in betekenen. Maar we kunnen wel een luisterend oor bieden."