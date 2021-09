IVF-blunder bij VUmc: 16 vrouwen kregen besmette embryo's teruggeplaatst

Het VUmc heeft bij 16 vrouwen een embryo geplaatst dat mogelijk besmet is met Sphingomonas koreensis; een bacterie die bij mensen een hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De besmettingen vonden afgelopen week plaats in het laboratorium van het IVF-centrum van het ziekenhuis. Maria* hoorde daags na de behandeling dat er iets fout was gegaan en maakt zich grote zorgen om de gevolgen voor de ontwikkeling van haar (ongeboren) kind. Het ziekenhuis doet onderzoek naar de gevolgen voor de moeders en de embryo's.

Pixabay

* Dit is een gefingeerde naam. De echte naam is bekend bij de redactie. Het gaat om in totaal 31 vrouwen van wie de embryo's mogelijk in aanraking zijn geweest met deze bacterie, bevestigt het VUmc. Bij 16 vrouwen zijn de embryo’s teruggeplaatst: 7 vrouwen die onder behandeling zijn bij het VUmc zelf en 9 vrouwen die bij regioziekenhuizen worden behandeld. De embryo's van de overige vrouwen zijn ingevroren. "Ik werd daags na de terugplaatsing gebeld door iemand van het VUmc," vertelt Maria. "Het zijn normaal altijd lieve en professionele mensen, maar de angstige toon in het belletje verraadde meteen: 'hier is iets misgegaan'. Maar wat het nu echt betekent, weet ik nog steeds niet." De medewerkster legde Maria uit dat er een bacterie was gevonden in de kweekschaaltjes waarin haar eicellen bevrucht waren. En dat de bacterie hoogstwaarschijnlijk met Maria's vrucht mee was verhuisd naar haar baarmoeder. "Maar wat voor bacterie het was en wat de gevolgen konden zijn voor mij of mijn kind, dat wisten ze nog niet", zegt Maria. De IVF-moeder werd op het hart gedrukt zich bij buikklachten en/of koorts direct bij de spoedeisende hulp van het AMC te melden. VUmc onderzoekt oorzaak en vervolg De besmetting kwam dit weekend aan het licht bij de dagelijkse standaardcontrole van de kweekschaaltjes met embryo's. De bacterie zou, volgens de woordvoerder, voor gezonde mensen ongevaarlijk zijn. Maar op de vraag of dit voor embryo's of bij zwangerschappen ook opgaat, valt het stil. "Dat weten we gewoon echt nog niet", verzucht ze. "Dat moeten we nu eerst onderzoeken. Het ziekenhuis heeft alle IVF-gerelateerde behandelingen voor een à twee weken opgeschort, totdat duidelijk is waar de besmetting vandaan komt.

Quote "Als het bacterie kwaad kan, dan is het nu misschien al te laat" Wensmoeder Maria

Via een besloten Facebook-groep waarin vrouwen hun ervaringen delen over de IVF-behandeling melden zich meer 'slachtoffers': Maria blijkt niet de enige die benaderd is door het ziekenhuis en ook niet de enige met vragen en zorgen. Ook wensouders die hun behandeling - tijdelijk - zien stranden, spreken hun zorgen uit over het traject en de blunder. NH Nieuws heeft deze gesprekken ingezien. In verband met privacy en de gevoeligheid van het onderwerp laten we deze buiten de publicatie. 'Nog nooit eerder voorgekomen' Ook de medewerkers van het IVF-centrum zijn, volgens Maria, flink van slag door het nieuws. "Ze zeiden dat dit nog nooit was voorgekomen. Hoofdzaak is dat de patiënten dadelijk wat beter weten waar ze aan toe zijn. Maar iedereen vraagt zich ook af: 'waar is het mis gegaan?'" Voor Maria zijn het vooral stressvolle dagen en nachten. Het enige wat ze enigszins zeker weet, is dat de bacterie waarschijnlijk niet levensbedreigend is. "Maar wat het betekent voor de ontwikkeling...? Morgen hoor ik hopelijk meer, maar mijn embryo zit nu al in me. Dus als het kwaad kan, dan is het misschien al te laat." Alle betrokken wensouders zijn telefonisch geïnformeerd. Het onderzoek naar de bacterie en de oorzaak van de besmetting loopt nog.

Wat is IVF? IVF (afkorting voor in-vitrofertilisatie) wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Bij IVF vindt de bevruchting buiten het lichaam van de vrouw plaats. De zaadcel van de man en de eicel van de vrouw worden in een laboratorium onder de juiste omstandigheden bij elkaar gebracht waardoor er bevruchting van de eicel plaatsvindt. Om de eicel van de vrouw in het laboratorium te bevruchten, moet de vrouw eerst hormonen gebruiken zodat er eicellen rijpen in haar lichaam. Vervolgens kunnen deze eicellen via een punctie uit de eierstokken gehaald worden. De man moet zijn zaad geven, wat vervolgens bewerkt wordt zodat het beste zaad overblijft. Meestal worden er meerdere eicellen bevrucht en worden de beste embryo's geselecteerd. Een of twee embryo’s worden uiteindelijk in de baarmoeder geplaatst Bron: npv zorg